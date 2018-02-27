Шанхайский Пудун может обогнать аэропорт Гонконга по пассажиропотоку уже в 2018г

Шанхайский международный аэропорт Пудун может обогнать по пассажиропотоку Гонконгский международный аэропорт в ближайшие два года, прогнозирует авиационная организация CAPA.

Десять лет назад воздушная гавань Гонконга обслуживала на 65% больше пассажиров, чем Пудун. В 2017 году эта разница сократилась только до 4%.

В результате аэропорт Шанхая уже по итогам текущего года может обойти Гонконгский аэропорт, а если исходить из более консервативного сценария, то это произойдет в 2019 году, говорится в сообщении CAPA.

Как сообщалось, Пудун в прошлом году обслужил свыше 70 млн человек, что на 6,1% превысило показатель 2016 года.

Пассажиропоток Гонконгского международного аэропорта увеличился на 3,3% - до 72,9 млн человек.