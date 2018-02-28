Кабмин на заседании в среду намерен одобрить проведении эксперимента по пограничному и таможенному контролю в "Интерсити +"

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 28 февраля намерен одобрить проведении эксперимента по осуществлению пограничного и таможенного контроля в электропоездах "Интерсити +".

между прочего, Кабмин одобрит проекты законов о защите от демпингового и субсидированного импорта.

Также он утвердит базовый норматив отчисления части прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства.

На заседании планируется также утвердить технический порядок безопасности игрушек.

Также на заседании будут рассмотрены некоторые вопросы деятельности публичного акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", государственного предприятия "Энергорынок" и "Фонда энергоэффективности".

Кроме того, правительство в среду создаст координационный совет по безопасности дорожного движения и межведомственную комиссию по вопросам обеспечения соблюдения правоохранительными органами прав и законных интересов лиц.

между прочего, будет утвержден финансовый план государственного предприятия "Бердянский морской торговый порт" на 2018 год.

Будут рассмотрены кадровые вопросы и вопросы с ограниченным доступом.

Заседание под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00.