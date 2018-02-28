Храм Гроба Господня в Иерусалиме в среду откроют для посещений после протестов

Храм Гроба Господня, христианскую святыню в Иерусалиме, откроют для посещений в среду после того, как двери храма в знак протеста были закрыты на протяжении трех дней, говорится в заявлении, распространенном во вторник представителями христианских церквей в городе.

В минувшее воскресение храм впервые за сто лет был закрыт по решению глав Римско-католической, Греко-православной и Армянской апостольской церквей в знак протеста против намерения властей Иерусалима взыскать с церквей неустойку по муниципальному налогу на имущество.

Церковные лидеры обвинили власти Иерусалима в нарушении негласных и существующих уже долгие годы правил, согласно которым церкви исторически не облагались налогами.