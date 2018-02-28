Принятый Радой законопроект об обеспечении безопасности государства усиливает роль Госпогранслужбы

Принятый Верховной Радой Украины законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения пограничной безопасности государства" вносит ряд кардинальных изменений в сфере производства по делам об административных правонарушениях, противодействие которым отнесено к компетенции Государственной пограничной службы Украины, сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Среди других событий малозаметным остался тот факт, что сегодня Верховная Рада Украины приняла проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения пограничной безопасности государства". Решение поддержал 251 народный депутат. Этот закон вносит ряд кардинальных изменений в сфере производства по делам об административных правонарушениях, противодействие которым отнесено к компетенции Государственной пограничной службы Украины", – написал он на своей странице в Фейсбук во вторник вечером.

О.Слободян отметил, что документ предусматривает увеличение санкции за совершение административных правонарушений на государственной границе и линии разграничения с оккупированными территориями, предусмотренных статьями 185-10, 203, 204-1 и 204-2 КУоАП, при этом за совершение незаконного пересечения или попытки незаконного пересечения государственной границы Украины установлено дополнительное взыскание в виде конфискации орудий и средств совершения правонарушения, таких как гидрокостюмы, лодки и тому подобное. "В частности, попытка перейти границу вне пункта пропуска или по поддельным документам будет стоить от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. грн (сейчас - от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн). Повторное нарушение в течение года или группой лиц - от 8,5 тыс. до 13,6 тыс. грн", – написал О.Слободян.

Кроме того законопроект предусматривает повышение штрафов за нарушение правил регистрации и пребывания в Украине иностранцев и лиц без гражданства - с 510-850 грн до 1,7-5,1 тыс. грн. Также пограничникам предоставлено право рассматривать дела по статье 204-2 КУоАП относительно нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Он подчеркнул, что между других нововведений усовершенствованы нормы о запрете въезда в Украину иностранцам и лицам без гражданства, которые незаконно находились на временно оккупированной территории и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также повышены сроки запрета въезда в зависимости от определенных законом обстоятельств. Главе ГПСУ предоставлено право определять должностных лиц, имеющих право рассмотрения дел об административных правонарушениях по компетенции.

В информации отмечено, что документ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, однако некоторые нормы вводятся в действие через три месяца со дня вступления в силу настоящего Закона.