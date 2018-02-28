Канцлер Австрии считает необходимым обеспечить доступ гуманитарных организаций на Донбассе

Канцлер Австрии Себастьян Курц считает неприемлемыми уровень насилия и гуманитарную ситуацию на востоке Украины, полагает необходимым обеспечить доступ гуманитарных организаций в регион.

"Неприемлемым является и наблюдаемый уровень насилия там. По-прежнему очень важно, чтобы все стороны полностью соблюдали минские соглашения и строго соблюдали режим прекращения огня, приверженность которому они часто подтверждали. С этой точки зрения мониторинговая задача ОБСЕ (СММ ОБСЕ) играет важную роль в деле наблюдения за режимом прекращения огня и избежания дальнейшей эскалации конфликта", - сказал С.Курц в интервью "Интерфаксу" в преддверии визита в Россию.

"Во время моего первого визита в качестве председателя ОБСЕ на восток Украины в январе прошлого года я увидел там неприемлемую гуманитарную ситуацию. Мы должны улучшить условия жизни местного населения, особенно на линии соприкосновения. Для этого крайне важным является доступ гуманитарных организаций", - отметил он.

"Отрадно, что в ходе нашего председательства (в ОБСЕ - ИФ) мы смогли достичь соглашения по расширению присутствия миссии, увеличив, таким образом, охват и точность наблюдения. Более того, ОБСЕ и ее Трёхсторонняя контактная группа продемонстрировала свою важнейшую посредническую роль в переговорах о прекращении огня", - подчеркнул он.