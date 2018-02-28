Южная Корея и США возобновят проведение общий военных учений в апреле

Практика проведения регулярных совместных военных учений США и Южной Кореи будет возобновлена в апреле 2018 года, заявил советник южнокорейского президента по вопросам безопасности Мун Чон Ин.

Выступая на семинаре в Вашингтоне, он сказал, что "уверен в том, что учения возобновятся в первой неделе апреля".

Проведение учений было по согласованию сторон приостановлено на время зимних Олимпийских игр, прошедших в Южной Корее.

"Тем не менее, если перед проведением учений между США и Северной Кореей состоятся переговоры, то может быть достигнут какой-то компромисс", - отметил южнокорейский чиновник.

Он высказался в пользу начала диалога между Вашингтоном и Пхеньяном.

Ранее министр обороны Южной Кореи Сон Ен Му заявил, что он и его американский коллега Джим Мэттис объявят о возобновлении маневров в период между закрытием Олимпиады и началом апреля.