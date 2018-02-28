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Южная Корея и США возобновят проведение совместный военных учений в апреле
28.02.2018 08:52

Южная Корея и США возобновят проведение общий военных учений в апреле

Южная Корея и США возобновят проведение совместный военных учений в апреле

        Практика проведения регулярных совместных военных учений США и Южной Кореи будет возобновлена в апреле 2018 года, заявил советник южнокорейского президента по вопросам безопасности Мун Чон Ин.

      Выступая на семинаре в Вашингтоне, он сказал, что "уверен в том, что учения возобновятся в первой неделе апреля".

      Проведение учений было по согласованию сторон приостановлено на время зимних Олимпийских игр, прошедших в Южной Корее.

      "Тем не менее, если перед проведением учений между США и Северной Кореей состоятся переговоры, то может быть достигнут какой-то компромисс", - отметил южнокорейский чиновник.

      Он высказался в пользу начала диалога между Вашингтоном и Пхеньяном.

      Ранее министр обороны Южной Кореи Сон Ен Му заявил, что он и его американский коллега Джим Мэттис объявят о возобновлении маневров в период между закрытием Олимпиады и началом апреля.

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