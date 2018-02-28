"Языковой закон Колесниченко-Кивалова" 2012 года утратил силу после решения о его неконституционности

Закон Украины "Об основах государственной языковой политики" от 3 июля 2012 № 5029-VI с изменениями, который 28 февраля был признан Конституционным судом Украины неконституционным, теряет силу со дня принятия этого решения.

"Решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и таким, которое не может быть обжаловано", - говорится в сообщении на сайте суда в среду.

При рассмотрении конституционного представления 57 народных депутатов КС установил, что процедура рассмотрения и принятия данного закона проходила с рядом нарушений. В частности, ко второму чтению не была подготовлена сравнительная таблица и вывод профильного комитета парламента, не было проведено обсуждения законопроекта, депутаты были лишены права на рассмотрение их правок и предложений.

Также КС указал на присутствие народных депутатов Украины при принятии закона в местах, исключающих личное голосование; блокирование народными депутатами Украины выступающих, физическое воспрепятствование голосованию народных депутатов; голосование одних народных депутатов Украины карточками других, которые не находились в зале заседаний Верховной Рады во время голосования.

"Конституционный суд Украины пришел к выводу, что нарушения конституционной процедуры рассмотрения и принятия проекта закона № 9073 (регистрационный номер) во время его принятия в целом на вечернем пленарном заседании Верховной Рады Украины 3 июля 2012 носили системный характер и существенно повлияли на окончательный результат принятия закона. Изложенное является основанием для признания закона неконституционным согласно ч. 1 ст. 152 Конституции Украины", - говорится в сообщении суда.

При этом КС отметил, что в данном случае, в связи с несоблюдением процедуры рассмотрения закона, конституционному контролю подлежало не содержание закона, а установленная Конституцией Украины процедура его рассмотрения и принятия.

Как сообщалось, инициированный Партией регионов законопроект "Об основах государственной языковой политики" был принят 3 июля 2012 года. Закон вступил в силу 10 августа 2012 года. Он предусматривает возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

В 2012 году Одесский областной и городской советы, Харьковский, Херсонский, Николаевский, Запорожский, Севастопольский, Днепропетровский и Луганский горсоветы, Краснолучский горсовет (Луганская обл.), Запорожский, Донецкий, Херсонский, Николаевский и Днепропетровский областные советы приняли решение о признании русского языка региональным.

Венгерский язык стал региональным в городе Берегово (Закарпатье), молдавский (румынский) – в селе Тарасовцы Черновицкой области. Румынский также стал региональным языком в селе Белая Церковь (рум. Biserica Alba) Раховского района Закарпатской области.

24 февраля 2014 года после завершения Революции Достоинства Верховная Рада проголосовала за отмену закона Украины "Об основах государственной языковой политики" За отмену закона тогда проголосовали 232 народных депутата из 334 зарегистрировавшихся в зале. Вместе с тем, тогдашний и.о.президента, председатель Верховной Рады Александр Турчинов отказался подписывать принятый закон. Таким образом, он не вступил в силу.

10 октября 2014 года КС открыл производство по делу о конституционности закона закон "Об основах государственной языковой политики" №5029-VI (так называемый закон Кивлова-Колесниченко). 17 ноября 2016 года Конституционный суд Украины начал рассмотрение дела по этому конституционному представлению.

14 декабря 2016 года КС завершил публичное (устное) рассмотрение данного закона и перешел к закрытой (письменной) части, по итогам которой должен был принять решение.