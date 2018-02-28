Налоговая милиция и Генпрокуратура обнаружили на Харьковщине тайный мини-нефтеперерабатывающий завод

Налоговая милиция и Генеральная прокуратура Украины обнаружили тайный мини-нефтеперерабатывающий завод (мини-НПЗ) в Харьковской области, сообщил первый заместитель главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Сергей Билан.

"Было установлено, что на территории области осуществляется незаконная скупка через подконтрольные предприятия влажный нефти и газового конденсата, из которых на подпольном заводе … изготовляют фальсифицированный бензин, дизтопливо и мазут. При этом используется промышленное оборудование, обеспечивающее массовое производство. Изготовленные таким образом топливно-смазочные материалы в дальнейшем реализуют через одну из АЗС области", - написал он на своей странице в Facebook.

В результате, по словам С.Билана, силовики изъяли и передали на ответственное хранение оборудование, сырье, продукцию мини-НПЗ общей стоимостью более 23,8 млн грн.