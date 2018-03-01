Начальник финансового управления Белгорода-Днестровского погиб в ДТП Начальник финансового управления Белгорода-Днестровского Одесской области Виктор Минчев погиб в ДТП вечером в среду, сообщила на своей странице в Facebook мэр города Алла Гинак. По предварительной информации, обнародованной в комментариях под сообщением, ДТП в районе села Прибрежное Белгород-Днестровского района произошло около 17.30. Автомобиль "Шевроле", за рулем которого был В.Минчев, совершил лобовое столкновение с автомобилем "Хюндай". Начальник финуправления с травмами был доставлен в больницу, где скончался. Кроме него в больнице с травмами находятся пассажир "Шевроле" и водитель "Хюндай". На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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