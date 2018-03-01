Климпуш-Цинцадзе надеется завершить переговоры с Израилем о сотрудничестве в течение нескольких месяцев

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе выразила надежду о завершении переговоров по Соглашению о свободной торговле между Украиной и Израилем в течение ближайших месяцев, сообщается на сайте правительства в среду.

"Украина и Израиль имеют большой потенциал для дальнейшего наращивания товарооборота. Подписание Соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем может существенно помогать углублению торговых отношений стран", – отметила И.Климпуш-Цинцадзе.

Также стороны обсудили состояние торгово-экономическое сотрудничество между странами, которое развивается довольно успешно. "В 2017 объем торговли товарами и услугами между Украиной и Израилем составил $973 400 млн США и увеличился по сравнению с 2016 г. на 13%, или на $112 100 млн США (в 2016 – $861, 3 млн США)", – уточнили в правительстве.

Как отмечается, И.Климпуш-Цинцадзе высоко оценила уровень межпарламентского сотрудничества стран, который значительно вырос за последние годы. Она проинформировала о том, что председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий намерен осуществить официальный визит в Израиль в мае текущего года.

Кроме того, в этом 2018 году также ожидается посещение Украины премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который дал предварительное согласие на осуществление своего официального визита.