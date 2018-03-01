Во Франции пенсионеру предъявлены обвинения в 40 случаях сексуального насилия в конце прошлого века

Пенсионеру из города Пон-Сюр-Самбр на севере Франции в среду предъявлены обвинения в "почти сорока" случаях изнасилования в 1990-х годах, сообщают французские СМИ.

Неназванный полицией подозреваемый был задержан 26 февраля, после того, как правоохранителям удалось установить его причастность к серии изнасилований на территории Бельгии. Его жертвами были как взрослые женщины, так и несовершеннолетние девушки.

Подозреваемый на допросе признался в этих нападениях.

"Он описал число своих жертв словами "около сорока", - отметил представитель следствия. - На каждую женщину он нападал сзади, каждый раз это происходило рано утром".

В результате теста ДНК удалось подтвердить причастность подозреваемого к нападениям, отмечается в сообщениях.