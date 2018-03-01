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Черкасские полицейские задержали местную жительницу за попытку дачи взятки должностному лицу
01.03.2018 07:30

Черкасские полицейские задержали местную жительницу за попытку дачи взятки должностному лицу

Черкасские полицейские задержали местную жительницу за попытку дачи взятки должностному лицу

Правоохранители Черкасской области задержали местную жительницу за попытку дачи неправомерной денежной выгоды должностному лицу за непривлечение к уголовной ответственности ее сожителя по подозрению в преступлении, сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

"Золотоношской местной прокуратурой вместе с сотрудниками Золотоношского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Черкасской области и Управления внутренней безопасности в Черкасской области Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины 27.02.2018 с поличным задержана местная жительница, которая предложила и пыталась оказать должностному лицу указанного отдела полиции неправомерную выгоду за непривлечение к уголовной ответственности ее сожителя, который подозревается в совершении отдельно тяжкого преступления, предусмотренного ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

По данному факту правоохранители зарегистрировали уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

"Женщину задержали в порядке ст.208 УПК Украины в помещении одного из кабинетов Золотоношского отдела полиции непосредственно при попытке оказания части денежных средств в размере $500 США, которые в ходе обыска изъято правоохранителями", – отметили в прокуратуре.

В настоящий момент продолжаются первоочередные следственные и процессуальные действия, принимаются меры по уведомлению лицу о подозрении и избрании меры пресечения.

отмечается, что санкция ч.3 ст.369 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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