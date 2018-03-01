В Киеве задействовано 560 единиц спецтехники для уборки снега

Коммунальные службы Киева задействовали около 560 единиц техники для уборки последствий непогоды, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Киевские коммунальные службы продолжают уборку последствий непогоды: задействовано 293 единицы снегоуборочной техники "Киевавтодора", 180 единиц техники коммунальных жилищно-эксплуатационных участков, около 90 тракторов и малой механизации "Киевзеленстроя" и техника других предприятий", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в столице работает 36 бригад ручной уборки, которые расчищают от снега тротуары и остановки общественного транспорта, содержащихся предприятиями корпорации, подходы к подземным и наземным пешеходным переходам и лестничным маршам. Во дворах жилых домов работает 3,8 тыс. работников ЖЭУ. Расчисткой снега в парках и скверах занимаются работники "Киевзеленстроя".

"Ограничение въезда крупногабаритного и большегрузного транспорта проходит сегодня в 10:00", – подчеркнули в ведомстве.

Как отмечается, коммунальщики работают в усиленном режиме и настойчиво просят владельцев транспортных средств не оставлять машины вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать спецтехнике оперативно убирать проезжие части от снега.