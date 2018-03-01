В Украине в результате непогоды обесточены 174 населенных пункта в 10 областях

В Украине в результате осложнения погодных условий по состоянию на 7:44 четверга обесточены 174 населенных пункта в 10 областях, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В результате осложнения погодных условий (сильный снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 174 населенных пункта в 10 областях, а именно: Донецкой - 42, Черкасской - 23, Николаевской - 23, Одесской - 20, Днепропетровской - 16, Харьковской - 15, Херсонской - 13, Запорожской - 9, Сумской - 8 и Киевской - 5)", – сказано в сообщении на сайте ведомства в четверг утром.

Также в ГСЧС сообщили об ограничении въезда крупногабаритного транспорта для обеспечения расчистки дорог и городов от снега в Киеве, Днепре, Запорожье, Кропивницком, Кременчуге, Николаеве, Одессе, Херсоне и на отдельных участках дорог Запорожской, Одесской, Николаевской и Киевской областей.

"Для расчистки дорог и оказания помощи в буксировке отдельных транспортных средств привлечены 2 тыс. 413 чел. и 1 тыс. 705 ед. техники, из них от Укравтодора 1 тыс. 921 чел. и 1 тыс. 558 ед. техники, от ДСНС 492 чел. и 147 ед. техники", – сообщили в ведомстве.