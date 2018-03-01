Роль основного поставщика электроэнергии в столице с 1 марта переходит к "ДТЭК Киевские электросети" – "Киевэнерго"

ПАО "Киевэнерго" передало функции по распределению и поставке электроэнергии к ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" во исполнение требований закона "О рынке электроэнергии", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

"Новая компания начинает обслуживать потребителей электроэнергии города Киева с 1 марта 2018 года. Смена поставщика никаким образом не повлияет на порядок и стоимость предоставления услуг клиентам ПАО "Киевэнерго", – отметили в компании.

"ДТЭК Киевские электросети" будет предоставлять услуги по ранее подписанным с "Киевэнерго" договорам, в их перезаключении нет необходимости. Контакт-центры "Киевэнего" продолжат обслуживание всех клиентов на прежних условиях.

Как отмечают в пресс-службе, "ДТЭК Киевские электросети" планирует совмещать функции по распределению и поставке электроэнергии до ноября 2018 года, после чего функция поставки, в соответствии с требованиями закона, будет отделена.

"Киевэнерго" продолжит выполнять деятельность по производству тепловой и электроэнергии, поставке тепловой энергии, горячему водоснабжению и централизованному отоплению.