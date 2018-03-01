Наркодельцов с кокаином задержала СБУ при попытке въезда из ЕС в Украину

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках борьбы с наркопреступностью в течение недели блокировали контрабандные поступления и сбыт наркотических средств в различных регионах страны.

"Оперативники спецслужбы задержали в пункте пропуска "Ягодин" Волынской области двух наркодельцов при попытке ввоза на территорию Украины с ЕС более килограмма кокаина. Злоумышленники пытались скрыть "товар" в умышленно обустроенном тайнике в топливном баке автомобиля, на котором они планировали пересечь государственную границу", - сообщает пресс-центр СБ Украины в четверг.

Правоохранители установили, что гражданин одной из соседних стран организовал контрабандную переправку в Украину наркотиков. К преступной деятельности как наркокурьера он привлек жителя Черниговщины.

Кроме этого, в Днепропетровской области сотрудники СБ Украины блокировали контрабанду психотропных веществ с территории РФ.

"У задержанного жителя Кривого Рога, который пытался переправить "товар" через государственную границу, правоохранители изъяли 250 граммов психотропов, в частности мефедрон, так называемый "синий лед", - рассказали в пресс-центре.

Также на территории Херсонской области оперативники спецслужбы ликвидировали нарколабораторию.

"Сотрудники СБУ задержали двух наркодельцов, которые наладили выращивание и сбыт марихуаны на территории региона. Во время проведения обысков в "производственных" помещениях правоохранители изъяли около 10 килограммов готового к сбыту наркотика, более 50 растений, 30 саженцев, а также лабораторное оборудование", - проинформировали в СБ Украины.

В рамках открытых по данным фактам уголовных производств продолжаются следственные действия.