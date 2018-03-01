Министр финансов считает нонсенсом ситуацию вокруг начисления ГФС штрафа главе "Нафтогаза"

Начисление Государственной фискальной службой (ГФС) – нелепость, считает министр финансов Александр Данилюк.

"Удивлен новостью о штрафе Андрею Коболеву. Уже переговорил с исполняющим обязанности руководителя Государственной фискальной службы Мирославом Проданом, который обещал разобраться и проинформировать о ситуации", – написал глава Минфина в соцсети Facebook, отметив, что ситуация "выглядит как нонсенс".

"…окончательные выводы - после доклада ГФС", – подчеркнул министр.

Как сообщалось, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в соцсети Facebook написал, что ГФС пытается оштрафовать его на 8,3 млрд грн из-за отказа компании оформлять и оплачивать поставки "Газпрома" на неподконтрольные территории Донбасса.

В свою очередь, что, разберется в ситуации о начислении штрафа А.Коболеву и пообещал, что "решение ГФС будет таким же справедливым, как и решение Стокгольмского арбитража".