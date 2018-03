Отказ "Газпрома" от поставки газа Нафтогазу лишает его права на take or pay в 2018 Отказ ПАО "Газпром" поставить газ НАК "Нафтогаз Украины" в соответствии с осуществленной предоплатой лишает российскую компанию права на исполнение take or pay в 2018 году, считает глава НАК Андрей Коболев. "Они не смогут от нас требовать take or pay в 2018 году", - сказал он в эфире "5 канала" в четверг вечером. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



