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За минувшие сутки, боевики 2 раза обстреляли позиции ВСУ, потерь нет
02.03.2018 06:26

За минувшие сутки, боевики 2 раза обстреляли позиции ВСУ, потерь нет

За минувшие сутки, боевики 2 раза обстреляли позиции ВСУ, потерь нет

      За прошедшие сутки, незаконные вооруженные формирования два раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, пострадавших нет, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

      "В общем, за минувшие сутки, агрессор провел 2 прицельных обстрела позиций Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня ни один украинский защитник не пострадал", – говорится в сводке пресс-центра на странице в Facebook в пятницу утром.

      На Луганском направлении, соперник применил 82-мм минометы у Светлодарска и выпустил в сторону позиций ВСУ 10 мин.

      На Донецком направлении, боевики вели огонь из минометов калибра 82-мм, вооружения БМП и гранатометов в районе Песков.

      На других участках обороны нарушений режима тишины не зафиксировано.

      Украинские военнослужащие расчистили от снега дорогу между прифронтовыми  населенными пунктами Марьянкой и Красноградовкой с помощью военной инженерной техники.

      В штабе отметили, что таким образом представители ВСУ пытаются облегчить жизнь местным жителям в тех местах, где работы по очистке снега или невозможны, или опасные для коммунальных служб.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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