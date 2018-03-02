В результате осложнения погодных условий в Украине обесточены 33 населенных пункта, движение автотранспорта по дорогам обеспечено

По состоянию на 7:00 пятницы, в Украине из-за осложнения погодных условий обесточены 33 населенных пункта в пяти областях, движение автомобильного транспорта на дорогах обеспечено, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"В результате осложнения погодных условий (сильный снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 33 населенных пункта в 5 областях, а именно: Запорожской - 16, Донецкой - 12, Луганской - 3, Днепропетровской - 1 и Черниговской - 1. Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в пятницу утром.

В ГСЧС сообщили, что для обеспечения расчистки дорог и городов от снега ограничен въезд крупногабаритного транспорта в города Кропивницкий, Николаев и Херсон.

Для расчистки дорог и оказания помощи в буксировке отдельных транспортных средств привлечено 3 тыс. 164 человек и 1 тыс. 473 единиц техники, из них от Укравтодора 1 тыс. 403 человек и 1 тыс. 42 единиц техники, от ГСЧС 1 тыс. 761 человек и 431 единиц техники.

Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.

Ситуация находится на контроле ГСЧС Украины.