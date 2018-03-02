В Донецкой области из-за ухудшения погодных условий произошло обесточивание насосной станции

В селе Васильевка Ясиноватского района Донецкой области в результате непогоды обесточена насосная станция на неподконтрольной Украине территории, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"1 марта в результате ухудшения погодных условий в Ясиноватском районе близко с. Васильевка на неподконтрольной территории произошло обесточивание насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода, которая обеспечивает водой три фильтровальные станции на контролируемой территории: Карловскую (с.Карловка), Великоанадольскую (г.Волноваха) и Старокрымскую (г.Мариуполь).

В результате, в 5 районах области водоснабжения населению (около 360 тыс. Жителей) осуществляется почасово из 24 резервных резервуаров общей емкостью 68 тыс. М3.

По информации ГСЧС, в настоящее время необходимость подвоза воды отсутствует. При условии почасовой подачи воды, возможность обеспечения населения водой может составлять 2-3 суток.