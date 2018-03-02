В Донецкой области из-за непогоды без водоснабжения остались 25 пятиэтажных и 80 частных жилых домов

В поселке Новолуганское Артемовского района Донецкой области произошел прорыв трубы в результате которого без водоснабжения остались 25 пятиэтажных и 80 частных жилых домов, сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"1 марта в пгт.Новолуганское Артемовского района произошел порыв трубы холодной воды диаметром 200 мм. Без водоснабжения остались 25 пятиэтажных и 80 частных жилых домов (всего около 1 тыс. абонентов). Восстановительные работы запланированы на 2 марта", - говорится в сообщении ГСЧС на сайте в пятницу утром.