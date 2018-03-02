Дело экс-мэра Славянска Штепы передадут на новое рассмотрение в другой суд

В Октябрьского районном суде Харькова не смогли провести повторное автоматическое распределение головного дела в отношении экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме.

Как сообщается на портале "Судова влада України", в Октябрьском райсуде было проведено общее заседание судей, чтобы решить, можно ли провести повторное автоматическое распределение дела между всеми судьями, включая судей гражданской специализации, поскольку повторное распределение на судей уголовной специализации, которые были ранее отведены, невозможно.

"Решили: не нарушать принцип специализации по рассмотрению дел, действующий в Октябрьском районном суде Харькова... для автоматизированного определения судьи в рассмотрении уголовного дела... по обвинению Штепы Н.И. в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110, ч.1 ст.258-3 УК Украины. Вышеуказанное уголовное дело по представлению председателя суда 2 марта 2018г. передано в апелляционный суд Харьковской области для решения вопроса о передаче в другой суд",- говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Октябрьском райсуде Харькова должно было начаться пятое рассмотрение дела в отношении Н.Штепы с самого начала.

22 января 2018г. подготовительное заседание по этому делу не состоялось, поскольку председательствующий Владимир Курило заявил самоотвод, ссылаясь на то, что его отец, судья апелляционного суда Харьковской области Александр Курило участвовал в рассмотрении апелляционной жалобы на меру пресечения Н.Штепе на стадии досудебного расследования. Коллегия судей заявление о самоотводе удовлетворила.

Новым председательствующим коллегии Октябрьского райсуда Харькова по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы стал Денис Чижиченко.

28 февраля 2018 года коллегия Октябрьского райсуда Харькова, рассматривающая дело экс-мэра Славянска Нели Штепы, удовлетворила отвод, заявленный защитниками Н.Штепы, председательствующему коллегии Д.Чижиченко и запасному судье Наталье Васильевой. Материалы дела были переданы в канцелярию суда для проведения повторного автоматического распределения. Определение обжалованию не подлежит.

Ранее, 11 января 2018 г. две коллегии судей Ленинского райсуда Харькова заявили о самоотводе, ссылаясь на уголовное производство, расследуемое прокуратурой Харьковской области по ч.3 ст.368, ч.2 ст.375 УК Украины по факту получения судьями этого суда неправомерной выгоды за вынесение заведомо неправосудного судебного решения во время рассмотрения судебного производства по делу в отношении Н.Штепы.

Н.Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Н.Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности.В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Н.Штепе, совершались на территории г.Славянска (Донецкая область), т.е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова.Кроме того, свидетели по делу живет в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела.ВССУ вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Червонозаводском райсуде Харькова.

4 февраля 2016 года было принято решение о начале судебного рассмотрения заново со стадии подготовительного заседания в связи с изменением в составе коллегии судей. Вместо председательствующего Дениса Чудовского, уволенного указом президента Украины Петра Порошенко за неправовые решения в отношении активистов Революции Достоинства, был назначен Виктор Ежов. А судью Марину Миндареву в связи с продолжительной болезнью заменила Светлана Салайчук. В.Ежов был назначен судьей Червонозаводского райсуда Харькова в апреле 2015 г. До этого он работал в райсуде в Макеевке (Донецкая обл.).

26 января 2017 года на очередном заседании Червонозаводского райсуда Харькова по делу в отношении Н.Штепы гособвинители заявили отвод председательствующему судье Виктору Ежову, поскольку им стало известно об уголовном производстве в отношении него по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или организации), зарегистрированном по материалам СБУ. После получения информации о начатом расследовании, В.Ежов заявил самоотвод.

В тот же день коллегия судей удовлетворила ходатайство гособвинения об отводе В.Ежова и его самоотвод.

Защита заявила ходатайство об определении подсудности. Апелляционный суд Харьковской области вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Коминтерновском райсуде города.

В мае 2017г. дело было перенаправлено в Ленинский райсуд Харькова и начало слушаться с самого начала в четвертый раз.