Минздрав будет оспаривать возобновление Амосовой в должности ректора

Министерство здравоохранения будет оспаривать решений суда о восстановлении Екатерины Амосовой в должности ректора Национального медицинского университета (НМУ) им. А.Богомольца, заявил заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский.

"Мы не питаем иллюзий в отношении всех форм сопротивления старой образовательной системы. Мы будем оспаривать это решение", - сказал он в комментарии "Громадському радио".

На "Громадське радио" напомнили, что 1 марта Окружной административный суд Киева возобновил Е.Амосову в должности ректора НМУ им. А.Богомольца. Суд приостановил действие приказа профильного ведомства, которым она была отстранена на 2 недели в связи с проверкой министерской комиссии. Ректоршу отстранили из-за того, что студенты стоматологического факультета не смогли сдать обязательный для продолжения обучения экзамен "Шаг 1. Стоматология".

Как сообщалось, 26 февраля студенты и преподаватели НМУ им. А.Богомольца прекратили стачку после того, как заручились поддержкой комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения в конфликте между вузом и Министерством здравоохранения.

"Мы прекращаем стачку. Парламентский комитет по вопросам здравоохранения поддержал наши требования", - говорится в видеообращении студентов, размещенном на сайте вуза в среду.

27 февраля члены комитета Рады поддержали предложение об обращении к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой разрешить конфликт, возникший между НМУ им.А.Богомольца и Министерством здравоохранения. Согласно решению, депутаты намерены просить премьера проконтролировать работу комиссии, изучающей возникший конфликт.

Депутаты также выступают за отстранение заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского от руководства комиссией и отмену приказа Минздрава об отстранении Екатерины Амосовой от должности ректора НМУ им.А.Богомольца.

Кроме того, нардепы обратятся к В.Гройсману с просьбой проверить законность существования при Минздраве Центра тестирования, а также финансирования его деятельности за счет оплаты вузами его услуг.

26 февраля 2018 года студенты и трудовой коллектив НМУ им. А.Богомольца объявили бессрочную забастовку "в связи с беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправление НМУ имени А. Богомольца".

В свою очередь и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун назвала забастовку медуниверситета саботажем. Министерство здравоохранения Украины также призвало не срывать учебный процесс.

Данной ситуации предшествовал конфликт, сложившийся между Центром тестирования при Министерстве здравоохранения и университетом. В результате конфликта студенты не смогли сдать лицензионный интегрированный экзамен "Крок 1. Стоматология", который проводился еще в 12 высших медицинских учебных заведениях, осуществляющих подготовку врачей-стоматологов. В соответствии с этим Минздрав принял решение о временном отстранении ректора Е.Амосовой и создании комиссии для изучения ситуации.