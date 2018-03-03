Во Львове задержали предпринимателей, предлагавших взятку военному прокурору

Директора и сотрудника одной из компаний задержали в пятницу после получения взятки сотрудники полиции и военной прокуратуры, сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Западного региона.

По данным пресс-службы, указанные лица предлагали и пытались вручить прокурору военной прокуратуры Львовского гарнизона взятку в сумме $5 тыс. за закрытие уголовного производства по факту присвоения более 5 млн грн при закупке жилища для военнослужащих-участников АТО.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369 УК Украины.