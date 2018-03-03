На Полтавщине заступит на службу спецподразделение КОРД

В Полтавской области завершилась двухмесячная подготовка подразделений специального назначения правоохранителей, выпускники прошедшие которую преступят к службе, сообщили в департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

"Полтавская область стала двадцать первым регионом, в котором к выполнению задач приступит КОРД. Сегодня, 2 марта заместитель главы Национальной полиции Украины генерал полиции третьего ранга Алексей Руденко вручил выпускникам сертификаты об успешном окончании обучения", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

А.Руденко отметил, что в сотрудничестве с иностранными коллегами преподаватели Центра подготовки подразделений специального назначения Национальной полиции Украины готовят бойцов спецподразделения по мировым стандартам. Кандидаты в полицейский спецназ прошли двухмесячный интенсивный курс обучения, сдали экзамены и теперь готовы отбыть в свой регион для выполнения поставленных задач.

"Это двадцать первая область, которая закончила курс обучения. Выпускники уже завтра приступят к выполнению боевых задач на Полтавщине. Осталось подготовить еще четыре области, и процесс обучения мы закончим до августа месяца", - заявил А.Руденко.

Замглавы подчеркнул, что полицейские-спецназовцы должны постоянно тренироваться и совершенствовать приобретенные навыки для сохранения жизни людей, которые нуждаются в защите и помощи. Также он отметил, что от уровня подготовки и слаженности подразделения зависит жизнь каждого спецназовца.

Всем выпускникам вручили сертификаты об успешном окончании обучения.