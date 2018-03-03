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В Киеве введено оперативное положение на маршрутах общественного транспорта
03.03.2018 08:34

В Киеве введено оперативное положение на маршрутах общественного транспорта

В Киеве введено оперативное положение на маршрутах общественного транспорта

        В связи со сложными погодными условиями в Киеве введено оперативное положение № 2 - курсирование с отклонением от расписания движения на всех маршрутах общественного транспорта, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

      "С начала движения 3 марта введено оперативное положение № 2 - курсирование с отклонением от расписания движения на всех маршрутах общественного транспорта в связи со сложными погодными условиями. Об этом предупредили в Коммунальное предприятие "Киевпастранс", – сказано в сообщении на странице мэрии в Фейсбук в субботу утром.

      Кроме того в КГГА напомнили, что на протяжении субботы в результате воздействия активного циклона в Киеве ожидаются сложные погодные условия: прирост снежного покрова 10-17 см.

      "Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, что составляет 2-й (желтый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта, осложнения работы электрических сетей и коммунального хозяйства", – добавили в мэрии столицы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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