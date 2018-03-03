Восстановлено энергоснабжение насосной станции первого подъема Юго - Донбасского водопровода, ДФС не работает

Восстановлено энергоснабжение насосной станции первого подъема Юго - Донбасского водопровода в Ясиноватском районе (Донецкая обл.), работа Донецкой фильтровальной станции (ДФС) приостановлена из-за короткого замыкания накануне, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"2 марта в 10.00 восстановлено энергоснабжение насосной станции первого подъема Юго - Донбасского водопровода в Ясиноватском районе близко с. Васильевка (неподконтрольная территория) и обеспечено подачу воды к фильтровальным станциям (на контролируемой территории) с. Карловка, г.Волноваха и г.Мариуполь", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу утром.

В информации подчеркивается, что в 5:20 субботы восстановлено водоснабжение в г.Новолуганское Артемовского района.

Вместе с тем, состоянием на 7.00 субботы остается обесточенной ДФС, которая обеспечивает водой г.Авдеевку (около 22 тыс. жителей).

"Подача воды осуществляется самотеком (запас до двух суток). При необходимости обеспечения населения водой будет осуществляться почасово от резервуара (4 тыс. куб. м) г.Авдеевка. Восстановительные работы планируется на 3 марта. Ситуация находится на контроле ГСЧС", отметили спасатели.

Как сообщалось, 2 марта работа Донецкой фильтровальной станции (ДФС) приостановлена из-за короткого замыкания, произошедшего в результате боевых действий, специалисты могут починить оборудование к утру.

"Остановлена работа Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Как сообщают мне в департаменте по вопросам гражданской защиты и мобилизационной работы, в результате боевых действий произошло короткое замыкание оборудования", - написал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на странице в Фейсбуке в пятницу вечером.

По его данным, сейчас в районе ДФС установлен режим тишины, на станции работают службы КП "Воды Донбасса" - чинят выведенное из строя оборудование. "К утру обещают справиться", - добавил П.Жебривский.

Что касается Авдеевки, отметил он, то, по словам главы местной администрации Павла Малыхина, перебоев с водоснабжением нет, запасные резервуары полностью заполнены водой.