В палаточном городке под Радой произошли столкновения между правоохранителями и митингующими

В субботу утром в палаточном городке под Верховной Радой в Киеве происходили столкновения между протестующими и правоохранителями, задержаны несколько человек, сообщает "Украинская правда".

"Возле палаточного городка под Верховной Радой происходили столкновения между полицией и протестующими. В ходе столкновений протестующие подожгли шины. Полиция задержала нескольких человек. Сообщается, что с обеих сторон есть раненые", – говорится в сообщении на сайте интернет-издания в субботу утром со ссылкой на очевидцев.

По сообщению очевидцев, полиция пришла под ВР в палаточный городок проводить следственные действия в ряде уголовных дел. В ответ на это люди из городка начали палить шины.

В Министерстве внутренних дел подтвердили информацию про следственные действия возле ВР.

"В соответствии с постановлением суда полиция проводит следственные действия под ВР в рамках расследования нескольких уголовных производств. Препятствования этим следственным действиям прекращаются в соответствии с законом", – написал директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко на своей странице в Фейсбук в субботу утром.