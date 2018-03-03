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Работа Донецкой фильтровальной станции полностью восстановлена
03.03.2018 19:05

Работа Донецкой фильтровальной станции полностью восстановлена

Работа Донецкой фильтровальной станции полностью восстановлена

Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции возобновлено, Донецкая фильтровальная станция (ДФС) нынче продолжает работать в штатном режиме, сообщил Павел Жебривский.

Как сообщил ранее П.Жебривский, днем в субботу промывались фильтры и к вечеру станция заработает в штатном режиме на полную мощность.

По словам председателя ВГА Авдеевки Павел Малыхин вода подается без перебоев, запасные резервуары полностью заполнены.

В настоящее время с 15 часов Донецкая фильтровальная станция работает в штатном режиме на полную мощность.

Как сообщалось, работа Донецкой фильтровальной станции (ДФС) приостановлена из-за короткого замыкания, произошедшего в результате боевых действий.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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