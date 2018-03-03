В зоне АТО в субботу обстрелов в сторону позиций ВСУ не зафиксировано

В зоне АТО на Донбассе с начала суток по состоянию на 18:00 субботы режим тишины сохраняется вдоль всей линии соприкосновения, сообщили в штабе АТО.

"С начала сегодняшних суток режим тишины продолжает сохраняться вдоль всей линии соприкосновения. По состоянию на 18:00 обстрелов в сторону наших позиций не зафиксировано. Подразделения украинской армии неуклонно придерживаются Минских договоренностей", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети "Фейсбук" в субботу вечером.

Как отмечается, ситуация в районе проведения АТО на территории Луганской и Донецкой областей находится под контролем Вооруженных сил Украины.

"Наши военнослужащие, выполняющие задачи на первой линии обороны, находятся на своих постах, укрепляют позиции и наблюдают за противником", - сказано в сводке.