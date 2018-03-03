МЭРТ предлагает предоставить кредиторам получать право на имущество заемщика

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) предлагает доступ к кредитным договорам, закрепив законодательно право доверительной собственности.

Соответствующие предложения в вкл. Об улучшении инвестиционного климата в Украине, обнародованное для обсуждения на сайте МЭРТ.

Согласно тексту законопроекта, с момента создания собственности собственности, передавшее имущество кредитору, предлагай прекратить. Однако до предоставления кредита, предоставаемого передачей недвижимости в доверительную собственность, кредитор должен предложить заемщику кредит с помощью средств обеспечения.

Объектом доверительной собственности можно установить только то имущество, которое может быть отчуждено. В законопроекте также указывается, что объект такой собственности не может быть ценными бумагами или корпоративными правами.

Проект закона также предлагает установить право за доверительным собственником в любое время испытывать состояние имущества, предварительно предупредив об этом пользователе, однако не чаще раза в месяц.

«Обращение о взыскании на объект доверительной собственности происходит путем его продажи доверительным собственником любого лица-покупателю», - указывается в законопроекте.

Также МЭРТ предлагает отменить требование экспертной денежной оценки участка земли во время нотариального оформления договоров между юридическими лицами.

«Истребование заключений об ограничении ответственности, не требуя, так как в Украине действует свободное ценообразование, договорная стоимость земельного участка не влияет на налоги», - поясняется в анализе регуляторного акта, размещено вместе с законопроектом.

Наряду с этим МЭРТ также предлагает установить единый порядок присвоения.