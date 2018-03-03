МЭРТ предлагает предоставить кредиторам получать право на имущество заемщика

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) предлагает доступ к кредитным договорам, закрепив законодательно право доверительной собственности.
Соответствующие предложения в вкл. Об улучшении инвестиционного климата в Украине, обнародованное для обсуждения на сайте МЭРТ.
Согласно тексту законопроекта, с момента создания собственности собственности, передавшее имущество кредитору, предлагай прекратить. Однако до предоставления кредита, предоставаемого передачей недвижимости в доверительную собственность, кредитор должен предложить заемщику кредит с помощью средств обеспечения.
Объектом доверительной собственности можно установить только то имущество, которое может быть отчуждено. В законопроекте также указывается, что объект такой собственности не может быть ценными бумагами или корпоративными правами.
Проект закона также предлагает установить право за доверительным собственником в любое время испытывать состояние имущества, предварительно предупредив об этом пользователе, однако не чаще раза в месяц.
«Обращение о взыскании на объект доверительной собственности происходит путем его продажи доверительным собственником любого лица-покупателю», - указывается в законопроекте.
Также МЭРТ предлагает отменить требование экспертной денежной оценки участка земли во время нотариального оформления договоров между юридическими лицами.
«Истребование заключений об ограничении ответственности, не требуя, так как в Украине действует свободное ценообразование, договорная стоимость земельного участка не влияет на налоги», - поясняется в анализе регуляторного акта, размещено вместе с законопроектом.
Наряду с этим МЭРТ также предлагает установить единый порядок присвоения.
Законопроект также содержит предложение заменить паевой взнос в развитие инфраструктуры для малых громад на налогом на недвижимость. МЭРТ аргументирует это тем, что паевой взнос в развитии инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством. Уплаченные в его счет деньги не имеют четкого целевого назначения, а значит, не обязательно идут на инфраструктуру, поясняется в анализе регуляторного акта.