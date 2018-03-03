В ходе ликвидации палаток возле Рады пострадало 20 человек, в том числе 7 полицейских - Крищенко

После ликвидации правоохранителями палаточного городка возле Верховной Рады в Киев в субботу утром за медицинской помощью обратилось 13 участников акции и 7 сотрудников полиции, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в г.Киеве Андрей Крищенко.

Как сообщает в субботу пресс-служба полиции г.Киева, у управление полиции доставили 111 человек, на 4 из них составлены административные материалы, еще с 8 общаются правоохранители.

По словам А.Крищенко, в больничные учреждения обратилось 13 человек, находившихся в палаточном городке, и семь сотрудников полиции.