Прокуратура возбудила дело в связи с применением полицейским спецсредств к журналисту в палаточном городке возле Рады

Прокуратура г.Киева возбудила дело по факту применения полицейским спецсредства к журналисту издания "Радио Свобода" во время ликвидации палаточного городка возле Верховной Рады в центре Киева в субботу утром.

Как сообщает в субботу пресс-служба прокуратуры г.Киева, по словам представителя прессы, находясь под зданием Верховной Рады Украины на ул.Грушевского и осуществляя видеосъемку утренних событий, к нему со спины подошел полицейский и, несмотря на предъявленное удостоверение журналиста, применял спецсредство.

"С целью проверки этой информации зарегистрировано уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч.3 ст.171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Проведение досудебного расследования поручено следователям СБУ в г.Киеве и Киевской области, прокуратура города Киева будет осуществлять надзор в форме процессуального руководства.

Ранее в этот день в главном управлении полиции г Киева агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что в полицию поступило заявление от журналиста "Радио Свобода", против которого, по его словам, правоохранители применили газовый баллончик. В главке проинформировали, что эта информация будет проверятся, и, в случае подтверждения, действиям правоохранителей будет дана соответствующая правовая оценка.

Как сообщалось, утром в субботу, 3 марта, во время проведения следственных действий в палаточном городке возле Верховной Рады полиция изъяла предметы, похожие на гранаты, а именно: 9 гранат РГД-5, "коктейли Молотова".

Как отмечается в сообщении Нацполиции, в отделы полиции были доставлены более сотни человек, которые сопротивлялись сотрудникам полиции. Начато уголовное производство по ст. 345 (угроза или насилие относительно сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В Нацполиции заявили, что следственные действия на территории палаточного городка, который был разбит возле здания Верховной Рады, проводятся на основании двух решений суда. "Следователи работают по уголовным производствам, одно из которых открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец), а другое – по событиям 27 февраля возле стен Верховной Рады", - говорится в сообщении на сайте Нацполиции Украины.

Вечером в субботу начальник Главного управления Национальной полиции в г.Киеве Андрей Крищенко сообщил, что только в управления полиции доставили 111 человек, на 4 из них составлены административные материалы, еще с 8 общаются правоохранители, остальных отпустили.

Также, по словам А.Крищенко, в больничные учреждения обратилось 13 человек, находившихся в палаточном городке, и семь сотрудников полиции.