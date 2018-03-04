Гослекслужба отменила запрет на использование болгарской вакцины против туберкулеза

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками отменила ранее выданное распоряжение о временном запрете вакцины болгарской вакцины против туберкулеза (БЦЖ), сообщил официальный сайт службы.

"Решение об отзыве запрета принято на основании заключения группы оперативного реагирования на неблагоприятное событие, подтверждающее отсутствие связи между летальным исходом в Сумской области и применением вакцины БЦЖ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцина БЦЖ, которую применяют в Украине, произведенная в Болгарии.

"Она качественная и безопасная, преквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения", – подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось, Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) распорядилась временно запретить реализацию и применение БЦЖ-вакцины ("Вакцина БЦЖ, лиофилизированная") производства BB-NCIPD Ltd. (Болгария).