СБУ разоблачила администраторов антиукраинских групп в соцсетях

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили двоих жителей Киева в администрировании и модерации антиукраинских групп в социальных сетях, сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Правоохранители задокументировали, что злоумышленники размещали на интернет-страницах материалы с призывами к свержению конституционного строя и государственной власти, популяризации незаконных вооруженных формирований ОРДЛО и распространяли информацию, которая дискредитирует проведения антитеррористической операции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обысков по месту жительства фигурантов дела сотрудники СБ Украины обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами осуществления противоправной деятельности.

В настоящее время правоохранители проверяют информацию о связях пропагандистов с представителями российских спецслужб и боевиками незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.

Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления по ст.110 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.