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За минувшие сутки боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ, без пострадавших
04.03.2018 06:29

За минувшие сутки боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ, без пострадавших

За минувшие сутки боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ, без пострадавших

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) восемь раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, пострадавших в результате вражеского огня нет, информируют в пресс-центре штаба АТО.

"В темное время суток российско-оккупационные войска возобновили обстрелы укреплений Вооруженных сил Украины", – говорится в сводке пресс-центра на странице в Facebook в воскресенье утром.

На Луганском направлении враг вел огонь из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия вокруг Крымского. С гранатометов различных типов захватчики обстреливали украинских защитников у Луганского, Новгородского, Станицы Луганской и Счастья, а из стрелкового оружия НВФ нарушали перемирие на подступах к Малиновому.

На Донецком направлении соперник применил 120-мм минометы близко Водяного на Приазовье, а 82-мм минометы неподалеку Песков.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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