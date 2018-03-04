За минувшие сутки боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ, без пострадавших

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) восемь раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, пострадавших в результате вражеского огня нет, информируют в пресс-центре штаба АТО.

"В темное время суток российско-оккупационные войска возобновили обстрелы укреплений Вооруженных сил Украины", – говорится в сводке пресс-центра на странице в Facebook в воскресенье утром.

На Луганском направлении враг вел огонь из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия вокруг Крымского. С гранатометов различных типов захватчики обстреливали украинских защитников у Луганского, Новгородского, Станицы Луганской и Счастья, а из стрелкового оружия НВФ нарушали перемирие на подступах к Малиновому.

На Донецком направлении соперник применил 120-мм минометы близко Водяного на Приазовье, а 82-мм минометы неподалеку Песков.