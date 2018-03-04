В Киеве произошла драка со стрельбой В Киеве на бульваре Вернадского между двумя мужчинами произошел конфликт, который закончился дракой и стрельбой, сообщает пресс-служба полиции Киева. "Потерпевшего с ранениями бедра забрала "скорая". Он находится под наблюдением врачей. Его жизни ничего не угрожает", – информируют в ведомстве. Оперативники начали комплекс розыскных мероприятий для задержания правонарушителя. По данному факту следственный отдел Святошинского управления полиции начал уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч.1 ст.125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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