В Италии стартуют выборы в обе палаты парламента

В воскресенье в Италии пройдут всеобщие парламентские выборы.

Избирательные участки будут открыты с 7.00 по местному времени до 23.00. В рамках голосования итальянцы изберут 630 членов нижней палаты парламента и 315 – верхней.

Для голосования пришедшим на избирательные участки выдадут два бюллетеня – один желтый, для выбора сенаторов, другой розовый - для выбора членов нижней палаты парламента. Получить желтый листок смогут только избиратели в возрасте от 25 лет, граждане младше этого возраста избирать сенаторов не имеют права. В целом избирательное право в Италии гарантируется с 18 лет. Принять участие в голосовании в целом смогут более 46 млн человек, проголосовать за сенаторов имеют право более 42 млн человек.

В 2017 году в Италии был принят новый закон, вводящий смешанную избирательную систему. В результате реформы 232 депутата будут избираться по одномандатным округам при мажоритарной системе, еще 386 получат свои мандаты по пропорциональной системе. Двенадцать депутатов будут избраны итальянцами, проживающими за рубежом. 193 сенатора – по мажоритарной системе, 116 – по пропорциональной, шестеро избираются итальянцами из-за границы.

В середине февраля в Италии завершилась публикация опросов, связанных с выборами. В последних опросах, как и прежде, лидировал блок правоцентристских партий. В опросе газеты "Коррьере делла сера" правоцентристская коалиция, в которую входят партия Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", партия Маттео Сальвини "Лига" (ранее "Лига Севера"), партия Джорджии Мелони "Братья Италии" и партия Раффаэле Фитто "Мы с Италией" получила поддержку 35,6% опрошенных. За "Пять звезд" были готовы отдать голоса 28,6% опрошенных, а за "Демократическую партию" – 22,6%. Значительная часть избирателей (33,8%), по данным опроса, либо еще не определилась с предпочтениями, либо вообще не пойдет голосовать.

В конце декабря 2017 года президент Италии Серджо Маттарелла подписал приказ о роспуске парламента Италии. Указ носил технический характер, так как полномочия XVII созыва парламента Италии завершаются в марте. За время работы парламента этого созыва в Италии сменились три премьер-министра: Энрико Летта, Маттео Ренци и Паоло Джентилони.