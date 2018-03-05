Погода, Новости, загрузка...
В Киеве с фасада музея украли бюст Леси Украинки
05.03.2018 02:43

В Киеве с фасада музея украли бюст Леси Украинки

      В Киеве Неизвестные украли бюст поэтессы Леси Украинки c фасада здания мемориального дома поэтессы, сообщили в пресс-службе Музея выдающихся деятелей украинской культуры.

      "3 марта, ночью, был цинично украден бюст Леси Украинки с памятной доской, который уже более 40 лет украшал и выделял мемориальный дом в Киеве по ул. Саксаганского, 97. Здесь с 1899 по 1909 жила Леся Украинка и ее семья, а с 1960 г. работает музей поэтессы", - говорится в сообщении на странице Музея в соцсети Фейсбук.

      В Музее отметили, что украденный бюст не типичное изделие из цветного металла, а значимый памятник истории и культуры.

      В полиции уже открыли уголовное производство по этому делу.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить