Китай планирует полностью открыть производственный сектор для иностранных компаний

В 2018 году производственный сектор Китая будет полностью открыт для иностранных предпринимателей, сообщил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Общий производственный сектор будет полностью открыт, а доступ к таким сферам как телекоммуникации, медицина, образование и автомобили на чистых энергоносителях будет расширен", - заявил он в докладе о работе правительства, с которым выступает на открывшейся в понедельник сессии ВСНП.

Он отметил, что предполагается расширять участие иностранцев в таких сферах, как банковская деятельность, ценные бумаги, управление фондами. По его словам, "иностранные инвесторы смогут получить отсрочку от уплаты налогов, а процедуры создания предприятий с иностранными инвестициями будут упрощены", - говорится в документе.