Суд продлил срок ареста фигуранту по делу о событиях 2 мая 2014 года

Центральный районный суд Николаева продлил обвиняемому по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе Сергею Долженкову срок содержания под стражей, сообщили в пресс-службе райсуда.

"Суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении обвиняемому срока действия ранее избранной меры пресечения в виде содержания под стражей", - заявили в суде.

Кроме того, в Центральном районном суде Николаева состоялось подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению С.Должникова в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.2 ст.110, ч.1 ст.14 ч.1 ст.294 УК Украины.

"Суд решил вопрос подсудности данного уголовного производства Центральном районном суда г.Николаева и назначил его к судебному разбирательству по существу на 10:00 12 марта 2018 года", - говорится в сообщении.

Судебное разбирательство указанного уголовного производства будет происходить в непрерывном режиме.