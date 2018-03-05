За минувшие сутки, боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ, без пострадавших

За прошедшие сутки, незаконные вооруженные формирования 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ни один украинский военнослужащий не пострадал, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"В общем, за минувшие сутки, агрессор совершил 7 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал", - говорится в сообщении штаба на странице в соцсети Facebook в понедельник.

На Луганском направлении враг вел огонь из 120-мм минометов по позициям ВСУ вокруг населенного пункта Луганское, а из минометов калибра 82-мм, гранатометов и зенитной установки - по защитникам Счастья.

На Донецком направлении основная вооруженная активность зафиксирована на Приазовье. В этом районе боевики применили 120-мм минометы неподалеку Павлополя и Широкино. Также у Павлополя незаконные вооруженные формирования стреляли из вооружения танка, БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, семь мин калибра 120-мм разорвались близко опорных пунктов в пригороде Марьинки.