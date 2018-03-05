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За минувшие сутки, боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ, без пострадавших
05.03.2018 06:17

За минувшие сутки, боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ, без пострадавших

За минувшие сутки, боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ, без пострадавших

       За прошедшие сутки, незаконные вооруженные формирования 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ни один украинский военнослужащий не пострадал, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

      "В общем, за минувшие сутки, агрессор совершил 7 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал", - говорится в сообщении штаба на странице в соцсети Facebook в понедельник.

      На Луганском направлении враг вел огонь из 120-мм минометов по позициям ВСУ вокруг населенного пункта Луганское, а из минометов калибра 82-мм, гранатометов и зенитной установки - по защитникам Счастья.

      На Донецком направлении основная вооруженная активность  зафиксирована на Приазовье. В этом районе боевики применили 120-мм минометы неподалеку Павлополя и Широкино. Также у Павлополя незаконные вооруженные формирования стреляли из вооружения танка, БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, семь мин калибра 120-мм разорвались близко опорных пунктов в пригороде Марьинки.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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