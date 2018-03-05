В суд направлен обвинительный акт в отношении трех членов Тарифной комиссии "Укрзализныци"

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Печерский районный суд г.Киева обвинительный акт в отношении трех чиновников "Укрзализныци", подозреваемых в злоупотреблении властью, повлекшем убытки компании.

Как сообщает в понедельник пресс-служба САП, в суд для рассмотрения по существу направлен обвинительный акт в отношении бывшего заместителя генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (сейчас - ПАО "Укрзализныця"), начальника Главного коммерческого управления администрации и заместителя директора по коммерческим вопросам ГП "Украинский транспортно-логистический центр" по обвинению в злоупотреблении служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, (ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины "злоупотребление властью или служебным положением").

По информации САП, прежний заместитель главы Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины, будучи председателем Тарифной комиссии администрации по предварительному сговору с другими членами Тарифной комиссии: начальником Главного коммерческого управления администрации и заместителем директора по коммерческим вопросам ГП "Украинский транспортно-логистический центр" из корыстных побуждений в интересах предприятий – выгодоприобретателей - ООО "ЭУ-Транс", ООО "Утек", компании "Орлондер Лимитед" в нарушение требований порядка установления льготных тарифов на перевозку транзитных грузов, утвержденного приказом "Укрзализныци" от 12.12.2013 №443-Ц/ /од и других нормативно-правовых актов, 26 февраля 2014 года безосновательно приняли решение о расчете платы за действительно выполненные объемы перевозок грузов с применением льготных коэффициентов и тарифных ставок при фактическом невыполнении указанными предприятиями гарантированных объемов транзитных перевозок, причинившее тяжкие последствия интересам "Укрзализныци" в виде убытков на сумму 69 млн 231 тыс. 464,07 грн.

Как сообщалось, 18 августа 2017 года следственный судья Соломенского районного суда г.Киева удовлетворил ходатайство детективов НАБУ об избрании меры пресечения должностным лицам ПАО "Укрзализныця" в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Указанная мера пресечения касается бывшего заместителя главы "Укрзализныци", директора одного из ее департаментов и заместителя директора одного из филиалов. Их имена в САП не уточняются.

Указанные лица подозреваются в совершении преступления, квалифицированного по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

15 августа указанные фигуранты были уведомлены детективами НАБУ о подозрении в совершении указанного преступления: оно подозреваются в злоупотреблении служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, в результате чего Государственная власть железнодорожного транспорта Украины недополучила $10,2 млн дохода (по состоянию на дату совершения преступления - 97 млн грн).

По версии следствия, в начале 2014 года подозреваемые, используя служебное положение и будучи членами Тарифной комиссии Государственной администрации железнодорожного транспорта - коллегиального органа "Укрзализныци", уполномоченного на установление льготных тарифных ставок на осуществление грузовых железнодорожных перевозок - применили без имеющихся на то оснований на пользу ряда экспедиторских организаций льготные тарифные ставки на грузовые перевозки.

"То есть, чиновники определили, что тарифы будут льготными, если перевозчики выполнят гарантированные объемы перевозок. Перевозчики условие не выполнили, но льгота все равно была предоставлена", - резюмируют в САП.