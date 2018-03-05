Fitch подтвердило рейтинг "В-" гривневым евробондам Укрэксимбанка

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило выпуску гривневых еврооблигаций Укрэксимбанка (Киев) долгосрочный рейтинг "В-" и рейтинг восстановления активов "RR4", сообщается в пресс-релизе агентства.

Как сообщалось, Укрэксимбанк в конце февраля 2018 года разместил трехлетние кредитные ноты (loan participation notes, LPN) на 4,051 млрд грн, или $150 млн, и купонной ставкой 16,5% годовых. Бумаги размещены по цене 100% номинала.

Непосредственным эмитентом ценных бумаг Укрэксимбанка выступила умышленно созданная компания (SPV) - Biz Finance PLC (Великобритания).

LPN эмитированы в гривне. В то же время выплаты процентного дохода и погашение будут осуществляться в долларах США по действующему на момент платежа курсу Национального банка Украины (НБУ).

Ноты эмитированы по правилу Reg S (для неамериканских инвесторов - ИФ).

Лид-менеджерами выступили Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities plc (оба - Великобритания).

Ранее, в 2011 году, Укрэксимбанк уже выпускал подобные ценные бумаги, на сумму эквивалентную $300 млн. Кредитные ноты были погашены в феврале 2014 года, в соответствии с установленным сроком обращения. Ставка купона по ценным бумагам была установлена на уровне 11% годовых.

В настоящее время в обращении находятся реструктуризированные в 2015 году три выпуска кредитных нот Укрэксимбанка со сроками погашения в 2022, 2023 и 2024 гг.

Укрэксимбанк основан в 1992 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2017 года по размеру активов (166,85 млрд грн) он занимал 3-е место между 88 действовавших в стране банков.