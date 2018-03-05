Порошенко призывает международных партнеров не допустить своих граждан к "международному наблюдению" выборов президента РФ в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни подчеркнул, что намерения руководства России провести голосование на президентских выборах на территории украинского Крыма прямо противоречат международному праву.

"Глава государства призвал международных партнеров не только к политическому осуждения проведения незаконного избирательного процесса на полуострове, но и принять надлежащие меры для недопущения своих граждан к так называемому "международному наблюдению", - сообщает в понедельник вечером пресс-служба главы Украинского государства.