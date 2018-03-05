Хельсинки считает, что оснований для смягчения или отмены санкций против РФ до выполнения Минских соглашений нет

Министр иностранных дел Финляндской Республики Тимо Сойни напомнил, что санкции в отношении России не будут сняты до полного выполнения Минских соглашений.

"Мы считаем, что Россия имеет ключи к решению конфликта и должна использовать свое влияние на сепаратистов. Наша позиция в отношении санкций также очевидна: мы считаем, что нет оснований для смягчения или отмены санкций до тех пор, пока Минские соглашения не будут выполнены", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в понедельник в Киеве.

Финский министр напомнил о необходимости выполнять ключевые положения Минских соглашений для достижения мира на Донбассе.

"Финляндия продолжает стабильно поддерживать украинскую территориальную целостность и суверенитет Украины... мы подчеркиваем необходимость придерживаться постоянного перемирия, прекращения огня на Донбассе, потому что считаем, что единственный путь к миру лежит в выполнении Минских соглашений", - сказал Т.Сойни и добавил, что Финляндия осуждает незаконную аннексию Россией Крыма.

В свою очередь П.Климкин уточнил, что Финляндия готова принять участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Наши финские друзья в принципиальном плане готовы принять участие в миротворческой операции, но сейчас должны давить на Россию с целью, чтобы это была настоящая миротворческая операция, которая бы не позволила России легитимизировать свой протекторат, заморозить и создать ловушки в процессе реализации такой операции", - рассказал украинский министр.

Как сообщалось, 19 февраля президент Финляндии Саули Нийнисте заявил о готовности Хельсинки отправить миротворцев на Донбасс, сообщает телеканал "112. ua". "Финляндия готова участвовать в миротворческой миссии ООН на Донбассе, если будет принято соответствующее решение. Об этом заявил президент страны Саули Нийнисте 17 февраля, общаясь с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности", – говорится в сообщении на сайте канала в воскресенье вечером со ссылкой на финский портал Yle. Также отмечается, что конфликт в Украине – большая проблема для Европы, и "если Финляндия может как-то помочь ее решить, она готова это делать".