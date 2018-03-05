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Политические Сводки

Хельсинки считает, что оснований для смягчения или отмены санкций против РФ до выполнения Минских соглашений нет
05.03.2018 20:34

Хельсинки считает, что оснований для смягчения или отмены санкций против РФ до выполнения Минских соглашений нет

Хельсинки считает, что оснований для смягчения или отмены санкций против РФ до выполнения Минских соглашений нет

Министр иностранных дел Финляндской Республики Тимо Сойни напомнил, что санкции в отношении России не будут сняты до полного выполнения Минских соглашений.

"Мы считаем, что Россия имеет ключи к решению конфликта и должна использовать свое влияние на сепаратистов. Наша позиция в отношении санкций также очевидна: мы считаем, что нет оснований для смягчения или отмены санкций до тех пор, пока Минские соглашения не будут выполнены", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в понедельник в Киеве.

Финский министр напомнил о необходимости выполнять ключевые положения Минских соглашений для достижения мира на Донбассе.

"Финляндия продолжает стабильно поддерживать украинскую территориальную целостность и суверенитет Украины... мы подчеркиваем необходимость придерживаться постоянного перемирия, прекращения огня на Донбассе, потому что считаем, что единственный путь к миру лежит в выполнении Минских соглашений", - сказал Т.Сойни и добавил, что Финляндия осуждает незаконную аннексию Россией Крыма.

В свою очередь П.Климкин уточнил, что Финляндия готова принять участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Наши финские друзья в принципиальном плане готовы принять участие в миротворческой операции, но сейчас должны давить на Россию с целью, чтобы это была настоящая миротворческая операция, которая бы не позволила России легитимизировать свой протекторат, заморозить и создать ловушки в процессе реализации такой операции", - рассказал украинский министр.

Как сообщалось, 19 февраля президент Финляндии Саули Нийнисте заявил о готовности Хельсинки отправить миротворцев на Донбасс, сообщает телеканал "112. ua". "Финляндия готова участвовать в миротворческой миссии ООН на Донбассе, если будет принято соответствующее решение. Об этом заявил президент страны Саули Нийнисте 17 февраля, общаясь с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности", – говорится в сообщении на сайте канала в воскресенье вечером со ссылкой на финский портал Yle. Также отмечается, что конфликт в Украине – большая проблема для Европы, и "если Финляндия может как-то помочь ее решить, она готова это делать".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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