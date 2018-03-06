Трамп пообещал при возможности посетить открытие посольства США в Иерусалиме

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности посетить Израиль во время открытия посольства США в Иерусалиме, передает в понедельник телеканал CNN.

"Может быть, может быть. Строительство началось, как вы знаете, и я могу (посетить)", - сказал Д.Трамп в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Если у меня будет возможность, я приеду", - сказал Д.Трамп.

Также Д.Трамп напомнил о важности достижения мира между Израилем и палестинцами.

"Если бы мы могли достичь мира между Израилем и палестинцами, это было бы прекрасной вещью для мира", - заявил Д.Трамп.

В конце 2017 года власть президента США Дональда Трампа приняла решение о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Данное решение вызвало критику со стороны мусульманских стран, поддерживающих Палестину и отстаивающих ее право на признание восточной части Иерусалима палестинской столицей. В ЕС также встретили решение Вашингтона критически, отметив, что оно подрывает многолетний процесс примирения между Палестиной и Израилем.

Церемония переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим запланирована на 14 мая, когда будет отмечаться 70-летие основания государства Израиль.