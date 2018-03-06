В суд направлен обвинительный акт в отношении охотника застрелившего замглавы Лебединской ОГА

Прокуратурой Сумской области направлен в суд обвинительный акт в отношении охотника, подозреваемого в убийстве заместителя главы Лебединской райгосадминистрации, сообщила пресс-служба прокуратуры Сумской области:

"Прокуратурой Сумской области по результатам собранных доказательств сегодня, 5 марта 2018 года, сообщено о подозрении 43-летнему предпринимателю, из оружия которого во время охоты убит заместитель главы Лебединской райгосадминистрации Иван Легкий. Действия подозреваемого квалифицированы как убийство, совершенное по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК Украины)", – сказано в сообщении на сайте ведомства в понедельник.

В прокуратуре напомнили, что трагедия произошла 28 января 2018 около 10.00 во время охоты на кабана в лесных угодьях Лебединской районной организации Украинского общества охотников и рыболовов, расположенных близко с. Московский Бобрик Лебединского района Сумской области.

"В ходе следствия установлено, что кроме пострадавшего в охоте участвовали еще шесть охотников под наблюдением двух егерей. Предприниматель, нарушая правила охоты и не убедившись в отсутствии людей, совершил один выстрел из собственного зарегистрированного охотничьего ружья марки МР-153, 12-го калибра, в направлении дикого зверя, в результате чего пуля от его выстрела попала в И.Легкого, который в это время находился на стрелковой линии. От полученных травм чиновник скончался на месте", – говорится в сообщении.

Санкция инкриминируемой предпринимателю статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.