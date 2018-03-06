Белый дом рассматривает возможность новых военных акций против Асада в Сирии в ответ на сообщения об использовании властями химоружия

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность осуществления новых военных акций против властей Сирии в ответ на сообщения о якобы использовании ими химического оружия, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

По информации источников, Д.Трамп запросил варианты действий "по наказанию правительства (президента Сирии Башара) Асада" на фоне сообщений об атаках с применением хлорина.

"В начале прошлой недели президент обсудил возможные действия на заседании в Белом доме с участием главы администрации Джона Келли, советника по нацбезопасности Герберта Макмастера и министра обороны Джеймса Мэттиса", - приводит издание слова чиновника.

Как сообщил один из источников, Д.Трамп "не определился насчет конкретных военных действий", участники встречи "решили продолжить следить за ситуацией".

Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт в свою очередь заявила, что "такой беседы не было" и что Дж.Мэттис не принимал участие в обсуждении.

Однако, по словам одного высокопоставленного представителя администрации, Дж.Мэттис "категорически против военного ответа", при этом Г.Макмастер "был за".